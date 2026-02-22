Darts: Poland Darts Open heute live im TV, Stream & Liveticker - Geht die Littler-Show weiter?

SPORT1 22.02.2026 • 10:00 Uhr Am Sonntag steht die Entscheidung bei den Poland Darts Open an. Wer gewinnt den ersten European-Tour-Titel 2026?

Das erste Turnier der diesjährigen European Tour neigt sich dem Ende zu. Am Sonntag fällt die Entscheidung, wer sich den ersten Titel der Poland Darts Open in Krakau sichert.

Eröffnet wird die Nachmittagssession, in der noch die besten 16 Spieler dabei sind, von Weltmeister Luke Littler. Er trifft ab 13 Uhr auf seinen Landsmann Ross Smith. In beeindruckender Manier war Littler gegen Mike de Decker in das Turnier gestartet.

Darts heute im TV: So können Sie die Poland Darts Open verfolgen

TV: /

/ Stream: DAZN, Pluto.tv

Kein Deutscher in der dritten Runde

Einen deutschen Spieler suchen Darts-Fans in der dritten Runde vergeblich. Sowohl Niko Springer als auch Marvin Kraft waren bereits am Freitag in der ersten Runde ausgeschieden. Martin Schindler, Deutschlands Nummer eins, scheiterte am Samstag als letzter Deutscher am Kroaten Boris Krcmar.

Dieser bekommt es mit Luke Humphries zu tun. Neben Humphries und Littler sind mit Josh Rock, Jonny Clayton, Stephen Bunting und Gian van Veen vier weitere Top-Stars der Premier League noch dabei. Michael van Gerwen und Gerwyn Price hatten ihre Teilnahme im Vorfeld abgesagt.

Am Abend laufen ab 19 Uhr dann zunächst die Viertel- und Halbfinals, ehe ab etwa 22.30 Uhr der Titelträger im Finale ermittelt wird.

European Tour in Krakau: Die Partien der 3. Runde im Überblick