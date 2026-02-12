Darts: Smith schießt gegen seinen Gegner: "Schrecklicher Spieler"

Julius Schamburg 12.02.2026 • 21:14 Uhr Michael Smith verliert beim European-Tour-Qualifier das entscheidende Spiel. Der Engländer schießt daraufhin gegen seinen Gegner und spricht auch über seine körperlichen Probleme.

Ex-Weltmeister Michael Smith hat seinem Frust nach der Niederlage beim European-Tour-Qualifier gegen Mickey Mansell freien Lauf gelassen und sich in den sozialen Medien über seinen Kontrahenten beschwert.

Das entscheidende Qualifikations-Match für die Poland Darts Open verlor Smith gegen den Nordiren mit 3:6 in Legs. Besonders Mansells langsames Spiel brachte den „Bully Boy“ so richtig auf die Palme.

Smith wütet: „Schrecklicher Spieler“

„Stell dir vor, du machst so etwas, um ein Spiel zu gewinnen. Tinkerbell wird nicht vorbeikommen und deine Darts bewegen. Kein Grund, 15 Sekunden auf das Board zu starren. Schreckliche Mentalität. Und schrecklicher Spieler“, pestete Smith auf Facebook.

Aus Wut - aber auch wegen körperlicher Probleme - ließ Smith am selben Tag den European-Tour-Qualifier für Göttingen aus. Der PDC-Weltmeister von 2023 teilte Fotos von seinen Füßen, auf denen sein geschwollener Knöchel zu sehen war.

Im August 2025 hatte Smith bereits enthüllt, dass er an schwerer Arthrose leidet - so kommt es nach Auslandsflügen häufiger zu Schwellungen beim Engländer: „Ich will nur zeigen, was jetzt passiert, wenn ich reise, und was der Druck im Flugzeug mit mir macht. Ich will kein Mitleid oder so. Es ist einfach nervig, weil ich mir das antue, um den Sport zu spielen, den ich liebe, und es macht mich wahnsinnig, dass ich mit solchen Taktiken klarkommen muss.“

Darts: Smith stürzt in der Weltrangliste ab

Smith erklärte weiter: „Es sollte mich nicht stören, aber das tut es, weil ich mich frage, warum ich mir den Schmerz und das Leid antue, um alles andere meiner Gesundheit vorzuziehen. Das war am Sonntagabend kurz nach der Landung. Und damit muss ich nun zweifellos für den Rest meines Lebens umgehen. Und ich weiß, dass es morgen beim Fliegen wieder schlimm wird, für ein paar Tage, bevor es sich wieder legt.“

Vor geraumer Zeit wäre Smith noch automatisch für die European-Tour-Events qualifiziert gewesen. Doch nach einem schwierigen Jahr 2025, geplagt von Verletzungen, die zu besorgniserregenden Bühnenauftritten führten, rutschte Smith aus den Top 16 der PDC Order of Merit.

Aktuell steht der „Bully Boy” in der Weltrangliste sogar nur noch auf Platz 32. Bei der Darts-WM 2026 war für die einstige Nummer eins der Welt schon in der zweiten Runde gegen den Niederländer Niels Zonneveld Schluss (1:3).