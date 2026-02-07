Luke Littler mit WM-Pokal im Old Trafford gefeiert

Moritz Thienen 07.02.2026 • 16:21 Uhr Luke Littler präsentiert seinen WM-Pokal beim Spiel von Manchester United. Der Weltmeister lässt sich im Old Trafford feiern.

In der Halbzeit betrat Littler mit der großen Sid-Waddell-Trophy das Spielfeld, lief einige Schritte über den Platz und präsentierte den United-Fans seinen Pokal.

Immer wieder reckte er den WM-Pokal strahlend in die Höhe. Im Januar hatte sich der Weltranglistenerste durch einen 7:1-Sieg gegen Gian van Veen zum zweiten Mal zum Weltmeister gekrönt.

Littler präsentiert WM-Pokal schon zum zweiten Mal im Old Trafford

Schon nach seinem ersten WM-Sieg hatte Littler den Weltmeister-Pokal mit ins Old Trafford gebracht. Damals war er aber alles andere als ein Glücksbringer gewesen. United unterlag Brighton mit 1:3.

In diesem Jahr lief es für seine Red Devils deutlich besser. Durch Tore von Bryan Mbeumo und Bruno Fernandes gewann United mit 2:0. Das Horror-Foul von Tottenhams Cristian Romero überstrahlte das Spiel.