Luke Littler mit WM-Pokal im Old Trafford gefeiert

Großer Auftritt für Darts-Star Luke Littler. Der amtierende Weltmeister durfte am Samstag am Rande des 2:0-Sieges seines Herzensvereins Manchester United gegen Tottenham Hotspur seinen WM-Pokal im Old Trafford präsentieren.
Littler im Old Trafford gefeiert
In der Halbzeit betrat Littler mit der großen Sid-Waddell-Trophy das Spielfeld, lief einige Schritte über den Platz und präsentierte den United-Fans seinen Pokal.
Immer wieder reckte er den WM-Pokal strahlend in die Höhe. Im Januar hatte sich der Weltranglistenerste durch einen 7:1-Sieg gegen Gian van Veen zum zweiten Mal zum Weltmeister gekrönt.
Littler präsentiert WM-Pokal schon zum zweiten Mal im Old Trafford
Schon nach seinem ersten WM-Sieg hatte Littler den Weltmeister-Pokal mit ins Old Trafford gebracht. Damals war er aber alles andere als ein Glücksbringer gewesen. United unterlag Brighton mit 1:3.
In diesem Jahr lief es für seine Red Devils deutlich besser. Durch Tore von Bryan Mbeumo und Bruno Fernandes gewann United mit 2:0. Das Horror-Foul von Tottenhams Cristian Romero überstrahlte das Spiel.
Für Littler war der Besuch im Old Trafford eine willkommene Abwechslung. Sportlich hatte er unter der Woche einen herben Dämpfer erlitten, als er zum Auftakt der Premier League überraschend schon in der ersten Runde mit 4:6 gegen van Veen verloren hatte.