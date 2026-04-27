Darts: Beau Greaves schreibt Geschichte!

SPORT1 27.04.2026 • 20:33 Uhr Beau Greaves besiegt drei Ex-Weltmeister und schreibt Geschichte. Was sich schon lange angebahnt hatte, wird am Montagabend zur Wirklichkeit.

Es ist vollbracht! Darts-Dominatorin Beau Greaves hat als erste Frau ein offenes Turnier auf der PDC-Tour gewonnen. Die 22-jährige Britin triumphierte am Montag beim elften Event der Players Championship in Milton Keynes.

Im Finale setzte sich Greaves gegen den ehemaligen Weltmeister und Weltranglistenersten Michael Smith (England) mit 8:7 durch. Mit einem fulminanten 142er Checkout sicherte sie sich den Turniersieg. Smith hatte im Decider lediglich 20 Punkte Rest und den Sieg schon dicht vor Augen, doch dann knallte Greaves das atemberaubende Highfinish ins Board – gleichbedeutend mit dem Turniersieg.

Greaves übertrifft ihre eigenen Erwartungen

„Ich kann es nicht glauben, ich bin so stolz“, sagte Greaves nach ihrem Coup: „Ich bin wirklich schwer ins Jahr reingekommen. Das ist jetzt ein kompletter Schock.“

Greaves widerlegte sogar ihre eigenen Annahmen. Noch 2024 hatte sie geäußert, Frauen könnten „niemals mit den Männern mithalten“.

Sie „glaube einfach nicht, dass wir jemals gut genug sein werden, um gegen Spieler wie Luke Humphries, Michael van Gerwen und Luke Littler anzutreten“, hatte sie damals gesagt.

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Darts: Greaves schaltet drei Ex-Weltmeister aus!

Auf dem Weg zum Turniersieg hatte Greaves mit Gary Anderson (Schottland) und Rob Cross (England) zwei weitere Ex-Weltmeister besiegt. Im Februar hatte Greaves bereits den ersten 9-Darter einer Frau auf der PDC-Tour geworfen.

Erst vor zwei Wochen hatte sie als erste Frau bei einem Floorturnier das Viertelfinale erreicht und damit eine neue Bestmarke gesetzt. Am Montagabend durfte Greaves dann sogar über ihren ersten Titel bei den Players Championship jubeln.

In der Players Championship Order of Merit klettert die Engländerin auf Rang fünf. Damit ist sie für das Finalturnier so gut wie sicher qualifiziert.

Hopp überzeugt – Anderson mit 9-Darter

Mit Max Hopp und Leon Weber konnten am Montag auch zwei deutsche Starter überzeugen. Beide schafften es bis ins Achtelfinale.

Altmeister Gary Anderson gelang sogar ein 9-Darter. Im Halbfinale musste sich der Schotte dann allerdings der alles überragenden Greaves deutlich geschlagen geben (1:7). Greaves zauberte gegen Anderson über 105 Punkte im Average ins Board und war ihrem männlichen Kollegen damit klar überlegen.

Gegen Smith konnte die 22-Jährige das hart umkämpfte Endspiel trotz des etwas schwächeren Averages (96,49 vs. 97,74 Punkte) für sich entschieden. Das 142er Highfinish machte letztlich den Unterschied.