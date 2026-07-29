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Darts: 9-Darter! "Shaggy" zaubert auf deutschem Boden

9-Darter beim Players Championship

Scott Williams wirft beim Players-Championship-Turnier in Hildesheim einen 9-Darter. Die deutschen Starter scheiden allesamt früh aus.
Scott Williams gelang das perfekte Leg
Scott Williams gelang das perfekte Leg
© IMAGO/Pro Sports Images
SPORT1
Scott Williams wirft beim Players-Championship-Turnier in Hildesheim einen 9-Darter. Die deutschen Starter scheiden allesamt früh aus.

Darts-Profi Scott Williams, aka „Shaggy“, hat beim 26. Players Championship in Hildesheim einen 9-Darter geworfen.

Beim 6:3-Auftaktsieg gegen Callan Rydz gelang Williams im siebten Leg das seltene Kunststück. Nach zwei 180er-Aufnahmen checkte der Engländer die 141 Punkte Rest über den unorthodoxen Weg Triple-16, Triple-19 und Doppel-18.

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Darts: Schon wieder Williams mit dem 9-Darter

Bemerkenswert: Bereits beim Players Championship 24 im vergangenen Jahr gelang ihm ein 9-Darter. Insgesamt war es sogar schon sein drittes perfektes Leg bei einem Floorturnier.

Nach dem gewonnenen Auftaktmatch verlief das Turnier für Williams aber nicht wie gewünscht. In der zweiten Runde musste er sich dem Australier Damon Heta knapp geschlagen geben (5:6).

Den Tagessieg sicherte sich der Pole Sebastian Bialecki. Er gewann das Finale gegen den Belgier Mario Vandenbogaerde (8:6).

Deutsche Profis früh ausgeschieden

Von den deutschen Startern erreichten lediglich Martin Schindler und Max Hopp die Runde der letzten 32. Dort verlor Schindler gegen Richard Veenstra (3:6). Für Hopp war gegen Ricky Evans Endstation (5:6).

Eine besonders bittere Niederlage musste Yorick Hofkens hinnehmen. Er führte gegen die frischgebackene World-Matchplay-Damen-Siegerin Beau Greaves schon mit 5:2, verlor aber die nächsten vier Legs und damit auch das Match.

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