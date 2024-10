Darts-EM: Pietreczko erntet Experten-Kritik - siegt aber dennoch

Bei der EM in Dortmund hält Ricardo Pietreczko die deutsche Fahne hoch. Zuvor waren Martin Schindler und Gabriel Clemens ausgeschieden. Für ein Highlight sorgt Danny Noppert.

Ricardo Pietreczko hält bei der Darts-EM in Dortmund (täglich im LIVESTREAM) die deutsche Fahne hoch. Nach dem Aus von Martin Schindler und Gabriel Clemens setzte sich „Pikachu“ in seinem Erstrundenmatch gegen Damon Heta mit 6:5 in den Legs durch.