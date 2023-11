Darts: Schock für Michael van Gerwen vor der WM

Diese Generalprobe ging daneben! Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen hat beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton das Viertelfinale verpasst. Der Weltranglistendritte verlor gegen den Australier Damon Heta mit 7:10.

Es ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass Michael van Gerwen beim Grand Slam of Darts nicht im Viertelfinale stehen wird. Das Turnier in Wolverhampton - Generalprobe vor der WM im Dezember - zählt normalerweise zu den absoluten Lieblingsevents im Dartskalender des Niederländers. Insgesamt konnte van Gerwen den Grand Slam bereits dreimal gewinnen.

Am Samstagabend trifft Heta - bekannt für seine kreativen Einmärsche - auf Ex-Weltmeister Rob Cross. In einem umkämpften Duell setzte sich Cross mit 10:8 gegen Nathan Aspinall durch.

Der einzige deutsche Starter, Shootingstar Ricardo Pietreczko, war bei seinem Grand-Slam-Debüt in der Gruppenphase gescheitert. Auch Titelverteidiger Michael Smith, der Weltranglistenerste und Weltmeister aus England, hatte die Vorrunde überraschend nicht überstanden, ebensowenig der zweimalige Champion Peter Wright. Im Achtelfinale war außerdem auch Gerwyn Price in einem hochklassigen Duell der Ex-Weltmeister an Gary Anderson gescheitert.