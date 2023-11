Drama beim Grand Slam of Darts! Humphries brilliert - Rock scheitert

Anderson war fulminant in die Partie gestartet. Der Schotte legte zeitweise einen Drei-Dart-Average von über 110 Zähler auf und ging mit 4:1 in die erste Werbepause.

Humphries siegt dank starker Aufholjagd

Humphries sicherte sich vier Legs in Folge und ging beim 10:9 erstmals in Führung. Als „Cool Hand Luke“, der sich besonders stark auf die Doppelfelder präsentierte, auf 12:9 erhöhte, wirkte die Partie entschieden.

In der Schlussphase entwickelte sich die hochklassige Partie, in der 23-Mal das Maximum von 180 Punkten geworfen wurde, zu einem wahren Thriller. Humphries bewies aber die bessere Nerven und nutzte seinen dritten Chance zum Sieg.

„Glück“: Wade düpiert Rock

Der Engländer hatte den besseren Start erwischt und war so schnell mit 3:0 in Führung gegangen. Zwar glich Rock später zum 4:4 aus, doch Wade drückte wieder aufs Tempo und zog auf 7:4 davon.

Rock lässt vier Match-Darts aus

„Rocky“ steigerte sich dann aber wieder im Scoring und traf auch besser die Doppelfelder, die in dem hochklassigen Match sein Steckenpferd waren. Er gewann vier Legs in Folge und führte so in der Crunchtime mit 12:10.