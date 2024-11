Darts-Spektakel! Littler-Duell sorgt für Staunen

SPORT1 12.11.2024 • 22:03 Uhr Luke Littler spielt beim Grand Slam of Darts weiter groß auf. In seinem dritten Gruppenspiel sorgt aber auch sein Gegner von den Philippinen für Begeisterung. Beide Spieler sorgen für eine unglaubliche Show.

Was für eine Darts-Show von Luke Littler und Underdog Lourence Ilagan beim Grand Slam of Darts. Littler siegte gegen den Außenseiter von den Philippinen in einem spektakulären Match mit 5:3.

Littler überzeugte im Match mit einem Average von 102,05 Punkten und einer ordentlichen Doppel-Quote von 45,5 Prozent (5/11). Sein Gegner überzeugte gerade mit seiner Doppel-Stärke. Ilagan traf 60 Prozent seiner Versuche auf das Doppel (3/5) und konnte das Spiel so trotz eines durchwachsenen Average von 91,57 offen halten.

Obwohl das Ergebnis am Ende des Spiels trotzdem recht deutlich war, sorgte gerade Ilagan für große Begeisterung bei den Fans und auch bei Darts-Star Littler. Als das Spiel beim Stand von 4:2 für Littler entschieden schien, checkte der Philippiner plötzlich 148 Punkte. Das High-Finish brachte nicht nur die Fans in Wolverhampton zum Kochen, sondern sorgte auch für Staunen bei Littler. Der 17-Jährige wirkte überrascht - und zollte seinem Gegner lachend lobende Anerkennung.

PDC: Littler verpasst Neun-Darter hauchdünn

Im Anschluss legte Littler selbst dann nochmal richtig los. „The Nuke“ spielte gleich zwei 180er hintereinander und als er im Anschluss auch erneut die Triple-20 und Triple-19 traf, träumten die Fans endgültig vom Neun-Darter. Doch Littler verpasste die Doppel-12 hauchdünn.

Und so bekam Ilagan sogar noch die Chance das Match auszugleichen, verpasste aber Tops-Tops zum Ausgleich. Anschließend traf Littler die Doppel-drei und sicherte sich den verdienten 5:3-Erfolg. Für Littler war es der dritte Erfolg im dritten Gruppenspiel. Schon vor dem Match stand der 17-Jährige als Achtelfinalteilnehmer fest. Underdog Ilagan, der vor dem Match schon keine Chance mehr aufs Weiterkommen hatte, kassierte dagegen die dritte Niederlage im dritten Spiel.

Auch in den zuvor ausgetragenen Spielen ging es sportlich um nicht mehr um so viel. In beiden Begegnungen traf der erstplatzierte, der schon im Achtelfinale stand, auf den viertplatzierten, der bereits ausgeschieden war.

Gary Anderson zeigte dabei weiter seine aktuelle Top-Form. Der Schotte besiegte Noa-Lynn van Leuven souverän mit 5:2 und feierte so seinen dritten Sieg im dritten Spiel. Gleiches gelang auch dem Niederländer Jermaine Wattimena, der Mensur Suljovic im Entscheidungs-Leg mit einem starken 148er-Finish den 5:4-Erfolg sicherte. Suljovic verabschiedete sich aus dem Grand Slam dagegen mit drei Niederlagen.

Am späten Abend geht es dann beim Grand Slam noch mal so richtig zur Sache. In den letzten vier Spielen der Abendsession (JETZT LIVE im TV und STREAM) geht es in direkten Duellen ums Weiterkommen. Mit Dimitri Van den Bergh, Michael van Gerwen, Michael Smith und Stephen Bunting müssen auch noch absolute Top-Stars um das Weiterkommen zittern. Nur bei einem Sieg ziehen sie noch auf den letzten Drücker ins Achtelfinale ein.

Die Spiele des Abend in der Übersicht:

Gary Anderson - Noa-Lyn van Leuven 5:2

Jermaine Wattimena - Mensur Suljovic 5:4

Luke Littler - Lourence Ilagan 5:3

Gian van Veen - Wessel Nijman 5:4

Dimitri Van den Bergh - Keane Barry 5:1

Michael van Gerwen - Ryan Joyce

Michael Smith - Mike De Decker