Erstmals seit 14 Jahren! Van Gerwen scheitert sensationell

Michael van Gerwen verpasst beim Grand Slam of Darts das Achtelfinale. Der Niederländer unterliegt überraschend gegen Ryan Joyce und muss erstmals seit über einem Jahrzehnt wieder nach der Gruppenphase seine Koffer packen.

Große Sensation beim Grand Slam of Darts! Michael van Gerwen scheitert in Wolverhampton völlig überraschend schon in der Gruppenphase. Im entscheidenden Spiel um das Weiterkommen unterlag der Niederländer gegen Außenseiter Ryan Joyce mit 4:5.