Grand Slam of Darts: Schindler misslingt der Major-Auftakt

Martin Schindler startet mit einer Niederlage in den Grand Slam of Darts. Der einzige deutsche Teilnehmer beim neuntägigen Major-Turnier enttäuscht auf die Doppelfelder.

Martin Schindler startet mit einer Niederlage in den Grand Slam of Darts. Der einzige deutsche Teilnehmer beim neuntägigen Major-Turnier enttäuscht auf die Doppelfelder.

Grand Slam of Darts: Schindler unter Zugzwang

Nach seinem verwandelten Matchdart konnte 35-Jährige ausgelassen in Wolverhampton feiern. Zugleich verließ Schindler mit ernster Miene so schnell wie möglich die Bühne. Es war ihm anzusehen, dass er nicht mit seiner Performance zufrieden war.

Für den Deutschen ist es seine vierte Teilnahme beim Grand Slam - zuvor kam er nie über die Gruppenphase hinaus. Am Sonntag und Montag stehen für Schindler seine beiden übrigen Gruppenspiele an. Dann trifft er zunächst auf WDF-Weltmeisterin Beau Greaves und zum Abschluss auf den Niederländer Danny Noppert. Die ersten beiden aus jeder Gruppen ziehen in die K.o.-Phase ein.