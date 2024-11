Eine Darts-Legende im freien Fall: "Er hat Besseres verdient"

Peter Wright scheidet beim Grand Slam of Darts mit katastrophalen Leistungen aus. In der Weltrangliste hat das heftige Folgen für den Schotten. Ein TV-Experte ist besorgt.

0:5, 4:5 und 1:5. Ein Maximum in 20 Legs. Kein Spiel mit einem Drei-Dart-Average über 85. Letzter in der Gruppe. Das ist die ernüchternde Ausbeute von Peter Wright beim Grand Slam of Darts, die auch weitreichende Folgen für Wright in der Order of Merit hat.