Grand Slam of Darts: Clemens enthüllt Erkrankung

SPORT1 10.11.2025 • 10:12 Uhr Gabriel Clemens begleitet den Grand Slam of Darts am SPORT1-Mikrofon - und verkündet eine womöglich folgenschwere Erkrankung.

Beim Grand Slam of Darts darf Gabriel Clemens sein Können nach verpasster Qualifikation nicht zeigen. Stattdessen kommentierte er bei SPORT1 am Wochenende gemeinsam mit Robert Marijanovic die Partien. In neuer Rolle verkündete Clemens überraschend eine Erkrankung.

Während der spektakulären Partie zwischen Michael Smith und Luke Humphries kam das Duo am Mikrofon auf das Thema Arthrose zu sprechen. Denn Smith leidet darunter in der Schulter und der Hand.

Clemens leidet unter Arthrose

„Gerade als Dartsspieler steht man immer auf dem rechten Fuß, wirft immer mit derselben Bewegung. Das Handgelenk muss abklappen. Das ist schon mit die schlechteste Verletzung oder Krankheit, die man bekommen kann“, begann Clemens.

Dann wies Marijanovic darauf hin, dass der „German Giant“ ja auch seine Erfahrungen mit Arthrose habe. Clemens erklärte dann, dass er dieses Leiden im rechten Sprunggelenk hat, das einen fortschreitenden Abbau von Gelenkknorpel zur Folge hat.