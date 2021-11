Darts-WM 2022: Nutzen Max Hopp und andere Deutsche ihre letzte Quali-Chance?

Am Montag haben alle noch nicht qualifizierten Tourcard-Holder im letzten Quali-Turnier, dem PDPA Qualifier in Barnsley, noch die Chance, auf den WM-Zug aufzuspringen. Dort werden unter rund 60 Teilnehmern zwei finale WM-Plätze vergeben. Wie genau das Feld aussieht, ist noch unklar: Anmeldeschluss für das Turnier war erst am Samstag und wer teilnimmt und wer auf die Reise nach England verzichtet, ist nicht in allen Fällen gewiss.