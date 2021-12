Darts-WM 2022: Fabian Schmutzler über Ally-Pally-Debüt, Tourkarte und Schule

Schmutzler: Ein 3:0 hört sich erst einmal hart an. Dennoch bin ich zufrieden mit meinem Spiel. Ich wollte ein gutes Spiel spielen und das habe ich in meinen Augen auch getan. Ich hatte am Ende im Schnitt 89 Punkte - das will ich auch konstant spielen und langfristig auf die 90 hoch. Es waren oft Kleinigkeiten. Im Nachhinein denkt man: Okay, hättest du dieses Leg gewonnen, stände es 2:1. Zusätzlich hättest du noch Anwurf gehabt. Da stellt man sich vor, was wäre, wenn man es so gemacht hätte. Es ist zwar schade, dass ich die großen Zahlen in diesen Momenten nicht getroffen habe, aber trotzdem bin ich zufrieden und man kann darauf aufbauen.