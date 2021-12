Darts-WM 2022: Florian Hempel kann mit Sieg gegen Smith Max Hopp enorm helfen

„Wenn Max Hopp in den Top 64 bleibt, hat er als einer von 128 Startern die Berechtigung, in der nächsten Saison weiterhin auf der Tour zu spielen. Fällt er raus, muss er sich das wieder erspielen. Da geht es dann in die Qualifying School. Dort kämpfen 300 bis 400 Spieler um ein paar Plätze“, erklärte Robert Marijanovic bei SPORT1.