Darts-WM: Florian Hempel scheitert in Runde drei an Raymond Smith

Der in den ersten beiden Spielen so cool wirkende Wahlkölner kämpfte an diesem Abend immer wieder mit seinem Scoring. Die ersten beiden Sätze verlor der 31-Jährige 1:3 und 2:3 - bei einem Drei-Darts-Average von 84 bzw. 88 Punkten. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)