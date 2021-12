Darts-WM: Gabriel Clemens gegen Clayton gefordert - das sind die Chancen für den Deutschen

In der nächsten Runde braucht es eine Steigerung, wenn die Reise im Alexandra Palace noch weitergehen soll. Das weiß auch Clemens. Denn dann wartet niemand Geringeres als Jonny Clayton, der sich in diesem Jahr in absoluter Topform präsentiert und in Runde zwei Keane Barry ausschaltete. „Ich denke, ich muss ein bisschen besser spielen als heute“, so Clemens nach seinem ersten Duell. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)