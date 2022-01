Darts-WM: "Bully Boy" Michael Smith greift gegen Peter Wright nach erstem WM-Titel

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Sieben Sätze müsste der 31-Jährige gegen Peter Wright gewinnen. Gegen den Mann also, der in seinem Halbfinale gegen Gary Anderson am Sonntagabend einen neuen Rekord für die meisten 180er in einem WM-Spiel aufstellte. Unglaubliche 24 Mal beendete „Snakebite“ eine Aufnahme mit der höchsten Punktzahl.