Darts-WM: Corona, Titelanwärter, Deutsche - SPORT1-Experte Marijanovic mit Analyse

Robert Marijanovic, geboren am 6. Mai 1980, spielt seit 2007 auf professioneller Ebene bei der PDC Darts. Der Freudenstädter nahm dreimal an der Weltmeisterschaft teil. Seit der WM 2019 tritt der „Robstar“ auch als TV-Experte in Erscheinung. Für SPORT1 begleitet er die WM 2021 mit seinen Einschätzungen am Mikrofon.