Darts-WM 2023: Läutet Shootingstar Josh Rock eine Mega-Karriere ein?

Doch was ist das Geheimnis des Nordiren? „Er ist auf dem Boden geblieben“, sagte Wright und erzählte von ihrer ersten Begegnung. „Anfang des Jahres haben wir uns getroffen. Er kam an das gleiche Practice Board wie ich, schaute mir zu und wir fingen an zu reden. Ich gab ihm ein paar Ratschläge, ob er sie genutzt hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber er hat sich auf jeden Fall verbessert.“ (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)