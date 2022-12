Darts-WM 2023 LIVE mit Schindler, van Gerwen, Smith und Anderson im TV, Livestream und Ticker

Der „Bullyboy“ will in diesem Jahr seinen langersehnten ersten WM-Titel gewinnen. 2019 scheiterte er ebenfalls wie im vergangenen Jahr erst im Finale an seinem Traum, die Voraussetzungen in diesem Jahr stehen für den aktuell Dritten der Weltrangliste so gut wie nie. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)