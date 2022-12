Darts-WM: Wieso Gabriel Clemens nun für Hype sorgt - Märchen auch gegen Iceman Price?

Ähnlich sieht es Robert Marijanović. „Wenn Gabriel jetzt den jungen Zuschauern zeigt, mit was für einem Biss, mit was für einem Kampf man so ein Spiel angehen kann, dann könnte es einen kleinen Hype auslösen“, meint der SPORT1-Experte und -Kolumnist, im Ally Pally selbst zweimal am Oche (2015 und 2019). „Da ist das Resultat am Ende auch nicht so wichtig, sondern sich einfach reinzuhängen.“