Darts-WM 2023: Mit Neun-Darter! Michael Smith schlägt van Gerwen und ist erstmals Weltmeister

„Darts is coming home“ schallte es in der Schlussphase der Partie durch den Alexandra Palace, kurz darauf hob Smith die bedeutendste Trophäe des Darts-Sports in die Luft. Er war überwältigt von seinen Emotionen. „Abgesehen von der Geburt meiner Kinder war das der größte Moment meines Lebens“, erklärte er im Siegerinterview.