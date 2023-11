Darts-WM, Auslosung: Diese Gegner warten auf Clemens, Schindler, Hempel, Horvat, Pietreczko

Bald ist es wieder so weit! Ab dem 15. Dezember gastiert die PDC zum 17. Mal zur Weltmeisterschaft im altehrwürdigen Ally Pally (alle Spiele LIVE auf SPORT1 ) . Schon rund drei Wochen vor dem ersten Wurf gibt es für die Fans etwas WM-Feeling, denn die Partien sind ausgelost.

Dabei wartet auf Martin Schindler keine einfache Aufgabe in der zweiten Runde. Der bereits gesetzte Darts-Profi trifft auf den Sieger der Partie Jermaine Wattimena gegen Fallon Sherrock. Somit könnte er auf die Darts-Queen treffen, die sich im Alexandra Palace großer Beliebtheit erfreut.

Auch Gabriel Clemens hat keine einfache Auslosung erwischte. Der deutschen Nummer eins blüht in der zweiten Runde entweder das niederländische Supertalent Gian van Veen oder Man Lok Leung, der in Asien für Furore sorgt.

Deutsche Darts-Asse mit machbaren WM-Losen

Die weiteren drei deutschen Darts-Asse greifen bereits in der ersten Runde ins WM-Geschehen ein. Dragutin Horvat trifft auf den Belgier Mike De Decker, während sich Florian Hempel mit dem Iren Dylan Slevin duelliert.

Auf Ricardo Pietreczko wartet derweil eine weibliche Gegnerin beim WM-Auftakt. „Pikachu“ muss gegen Mikuru Suzuki aus Japan ran. Bei einem Sieg könnte er auf Callan Rydz treffen, ehe in einem möglichen Drittrundenmatch Luke Humphries warten würde.

Insgesamt gehen bei der 31. Auflage der Darts-WM 96 Spieler an den Start, wobei die 32 bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit für die zweite Runde gesetzt sind. Dabei sind erstmals fünf Deutsche vertreten. Neben den über die Weltrangliste qualifizierten Gabriel Clemens und Martin Schindler sicherten sich auch Ricardo Pietreczko, Dragutin Horvat und Florian Hempel in einem der Qualifikationsturniere ein WM-Ticket.