Historischer deutscher Erfolg: Alle Teilnehmer der Darts-WM 2024

Nur noch wenige Wochen, dann geht es wieder rund: Am 15. Dezember beginnt die Darts-WM der PDC im Londoner Ally Pally (alle Spiele LIVE im TV auf SPORT1 und im Livestream) . Insgesamt 96 Spieler nehmen am größten Darts-Turnier der Welt teil.

Dabei ist nun klar, dass es eine Rekordzahl an deutschen Teilnehmer geben wird. Beim letzten Qualifikationsturnier hat sich Florian Hempel das WM-Ticket gesichert - als insgesamt fünfter Deutscher!

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Sein Masterstück lieferte er dann im entscheidenden Match. Im Duell mit dem an Nummer eins gesetzten Alan Soutar zeigte er sein ganzes Können und warf den favorisierten Schotten, der auf Rang 33 der Weltrangliste steht, mit 7:5 aus dem Turnier.

Rupprecht und Klose verpassen WM-Ticket knapp

Nachdem er zwischenzeitlich auf 5:2 davongezogen war, kämpfte sich der Kroate wieder heran und erzwang den Decider. Dort entwickelt sich ein wahrer Nervenkitzel. Rupprecht stellte sich 40 Rest, doch Krcmar gelang im Anschluss ein 124er-Finish und sicherte sich so das letzte WM-Ticket.

Knapp gescheitert ist auch Daniel Klose. Dank Siegen über Shaun Wilkinson, Danny van Trijp und Jimmy Hendricks hatte er gegen Darren Webster die Chance auf die WM-Qualifikation. Nach einem 0:3-Fehlstart kämpfte er sich wieder in die Partie zurück und glich zum zwischenzeitlichen 4:4 aus. In der Endphase flogen die Pfeile dann jedoch nicht mehr wie gewünscht in die Doppelfelder, sodass Webster mit 7:5 gewann.