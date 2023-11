Darts: Diese deutschen Profis hoffen noch auf eine WM-Teilnahme

Am 15. Dezember startet die Darts-WM 2024 im Alexandra Palace in London. Aus deutscher Sicht haben sich Gabriel „Gaga“ Clemens, Martin „The Wall“ Schindler und Ricardo „Pikachu“ Pietreczko über die PDC Order of Merit beziehungsweise die Pro Tour Order of Merit für das größte Turnier im Darts-Sport qualifiziert.

Durch den Triumph von Dragutin Horvat in der Europe Super League, in der sich die besten deutschen Spieler ohne Tourcard gemessen, stieg die Zahl der deutschen WM-Teilnehmer im Ally Pally auf vier.

Allerdings sind bislang noch nicht alle Startplätze vergeben. Zwei Turniere stehen noch an, bei denen man sich noch für die WM qualifizieren kann.

Letzte Qualifikationsmöglichkeiten

Der West Europe Qualifier findet am 18. November in Kalkar in Nordrhein-Westfalen statt. An diesem Turnier können Spieler aus 14 Ländern, darunter Deutschland, teilnehmen. Dem Sieger winkt ein Ticket für WM.

Das bittere aus deutscher Sicht: Alle Spieler, die bereits an der Europe Super League teilgenommen haben, dürfen bei diesem Turnier nicht mitmischen. Somit fällt dieses Qualifikationsturnier für sämtliche deutsche Top-Guns, die noch ohne WM-Ticket sind, flach.

Die letzte Möglichkeit ergibt sich beim Tour Card Holder Qualifier. An diesem Turnier dürfen allerdings nur Spieler teilnehmen, die derzeit Inhaber einer Tourcard und bislang nicht für die WM qualifiziert sind.

Das sind aus Deutschland Florian Hempel, Daniel Klose und Pascal Rupprecht. Am 27. November werden die Deutschen um die letzten vier verbleibenden Plätze für das prestigeträchtigste Turnier im Darts-Sport kämpfen.

Hempel bislang im Pech

Hempel ist bislang nur knapp an einer erneuten WM-Teilnahme gescheitert. In der Pro Tour Order of Merit fehlen dem „Kölschen Jung“ nur sechs Plätze und damit gerade einmal 2.000 Pfund Preisgeld für die direkte Qualifikation.

Aufgrund einer Regeländerung wurde Hempel die Teilnahme an der diesjährigen Super League verwehrt. Diese besagt, dass Spieler, die bereits seit mehr als einem Jahr eine Tour Card besitzen, keine Teilnahmemöglichkeit an dem Turnier haben. Somit verpasste Hempel die vorletzte Möglichkeit, einen WM-Startplatz zu ergattern.