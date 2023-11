Darts: Grünes Triple-20-Feld bei der WM? "Es ist ein PR-Gag und Punkt!"

Smith? „Viele haben ihn ein bisschen abgeschrieben“

In wenigen Wochen gehen dann erstmals bei der WM im Londoner Alexandra Palace fünf deutsche Darts-Spieler an den Start, so viele wie noch nie zuvor. „Wir stehen im Moment sehr gut da. Es ist die beste Position, die wir in der Geschichte je hatten“, erklärt Marijanovic stolz.