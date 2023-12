Darts-WM 2024: "Seit ich es als Walk-on-Song habe, hasse ich das Lied"

Joe Cullen hat zugegeben, dass er seinen eigenen Walk-on-Song „Don‘t Look Back in Anger“ nicht mehr hören kann.

„Jedes Mal, wenn er im Radio oder in meiner Playlist kommt, schalte ich weiter. Wenn man einen Song so oft hört, hat man ihn irgendwann satt“, erläuterte „The Rockstar“. Dennoch hat er offenbar nicht vor, einen anderen Hit auszuwählen: „Aber offensichtlich mögen die Fans den Song. Sie feiern ihn ähnlich wie den von Nathan Aspinall oder Daryl Gurney. Darauf kommt es an, vor allem vor Weihnachten, dass die Menge miteinbezogen wird.“