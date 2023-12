Darts-WM 2024: Der Gaga-Wahnsinn ist zurück

Nach seinem Halbfinal-Coup im vergangenen Jahr schickt sich Gabriel Clemens an, auch bei der Darts -WM 2024 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) wieder für Furore zu sorgen. Sein Auftaktmatch gegen Sensationsmann Man Lok Leung , der in Runde eins Darts-Talent Gian van Veen aus dem Turnier nahm, gewann der „German Giant“ mit 3:1.

Dabei zeigte der Saarländer von Beginn an, dass er nicht vorhat, seinen Gegner zu unterschätzen. Einer 140 zum Auftakt ließ er direkt die erste von zwei 180ern folgen. Am Ende holte sich die aktuelle Nummer 22 der PDC Order of Merit den Durchgang klar mit 3:1, obwohl er im Drei-Dart-Average knapp hinter seinem Gegner blieb.

Shanghai-Finish und deutscher Rekord

Clemens: Mit Selbstgesprächen zum Erfolg

Was auffiel: Ansonsten eher als ruhiger Zeitgenosse bekannt, sah man Clemens in diesem Spiel immer wieder mit sich reden. „Ich rede viel mit mir selbst auf der Bühne. Das ist so mein Ding. Wenn man das letzte Jahr anschaut, habe ich das gerade bei den großen Turnieren zu wenig gemacht“, sagte er dazu nach dem Match bei SPORT1 und fügte hinzu: „Das habe nicht nur ich beschlossen, sondern wir in unserem Team. Da gehören ein paar andere noch dazu.“