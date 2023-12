Darts-WM 2024: Deutsches Ally-Pally-Fiasko perfekt

Im SPORT1 -Interview unmittelbar nach dem WM-Aus ließ sich der Saarwellinger die Enttäuschung anmerken - insbesondere über sich selbst: „Darf man das Wort mit ‚Sch‘ im Fernsehen sagen? Dann, weil ich heute scheiße gespielt habe – vor allem in den ersten drei Sätzen.“

Clemens nach WM-Aus bedient: „Darf man das Wort mit ‚Sch‘ im Fernsehen sagen?“

Gegen „Chizzy“ startete der Deutsche denkbar schlecht ins Match, die Sätze eins bis drei gingen direkt verloren. Dabei standen für Clemens indiskutable zwei von 21 genutzte Legdarts zu Buche. Zu wenig, um die aktuelle Nummer elf der PDC Order of Merit in Gefahr zu bringen.

„Es ist schwer, ein 3:0 zu drehen. Das gab es noch nicht so oft und mir ist es heute leider auch nicht gelungen“, befand Clemens im Nachgang.

In Durchgang vier fand der Mann aus dem Saarland dann endlich zu seiner Form. Er schraubte seinen Drei-Dart-Average in diesem Satz auf 102,36 Punkte und brachte die Hälfte seiner Pfeile auf die Doppelfelder ins Ziel.

Clemens verpasst Comeback gegen Chizzy

In Satz fünf war es zwar ein offenes Match, aber mit dem besseren Ende für den Engländer, der sich sein Ticket für das Achtelfinale sicherte. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2024 zum Herunterladen)

Zwar schmerze die Niederlage und das WM-Aus nach dem Halbfinal-Coup im Vorjahr (“Das dauert ein bisschen“) und doch werde er die Hoffnung nicht verlieren: „Es bringt auch nichts, wenn ich hier rumheule oder schreie. Ich werde das jetzt sacken lassen und nächstes Jahr die Darts dann wieder in die Hand nehmen.“

