Darts-WM: Mitfavorit Humphries rechnet mit deutschen Fans ab

„Das Publikum war fantastisch, aber es gab so drei Leute, die nicht so fantastisch waren“, ärgerte sich „Cool Hand Luke“ im SPORT1 -Interview mit Moderatorin Katharina Kleinfeldt und Experte Max Hopp: „Diese drei Leute haben es wirklich ruiniert, wie sie bei jedem Wurf gepfiffen und gebuht haben - und speziell bei den Doubles war es dann wirklich hart, als der Rest des Publikums teils miteingestimmt hat.“

Darts-WM: Luke Humphries rechnet mit Fans ab

Auch in Richtung seines Gegners schickte die aktuelle Nummer drei der PDC Order of Merit noch eine Botschaft. „Ich glaube nicht, dass Ricardo sich jemals wieder über ein Publikum beschweren darf, denn das hier war mit das schlimmste aller Zeiten. Zehnmal schlimmer als alles, was er je erlebt hat“, spielte er auf Pietreczkos Verhalten beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton an.