Darts-WM 2024: Kuriose Situation! Pietreczko klärt Gegnerin über Regel auf

Während ihres Erstrundenmatches am Dienstagabend, das der Deutsche mit 3:0 in Sätzen gewann , kam es deshalb zu einer kuriosen Situation.

„Sie wusste nicht, dass nach dem zweiten Satz Pause ist. Das war, was ich ihr erklären wollte. Sie wollte auf der Bühne bleiben und dachte, es geht weiter“, erläuterte „Pikachu“ auf der anschließenden Pressekonferenz den kurzen verbalen Austausch zwischen den beiden Kontrahenten.

Starker WM-Auftakt von Pietreczko

Bevor es für Pietreczko am Samstag in der Nachmittagsession gegen Callan Rydz weitergeht, hat er ein paar freie Tage in London. Große Pläne hatte er kurz nach seinem Auftaktsieg noch nicht.