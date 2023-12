Darts-WM 2024: Nächste Ally-Pally-Überraschung perfekt! Underdog lässt Super-Youngster leiden

Gegen Ende der zweiten Runde bei der Darts -WM 2024 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) muss sich das nächste große Talent verabschieden. Josh Rock verliert bei seinem ersten Ally-Pally-Auftritt in diesem Jahr sensationell mit 1:3 gegen Berry van Peer und kann damit nicht an sein starkes Debüt im Vorjahr anknüpfen. Damals stürmte „Rocky“ bis ins Achtelfinale.

Damit ist Rock nach Gian van Veen bereits der zweite hochgehandelte Youngster, der früh die Segel streichen muss. Aber gegen „Bionic“ fand der junge Nordire nie wirklich zu seinem Spiel. Schon im ersten Satz hatte er mit 1:3 das Nachsehen. Das Hauptproblem war seine indiskutable Doppelquote von unter 15 Prozent in diesem Durchgang.

Zwar bäumte sich der 22-Jährige im zweiten Satz auf und steigerte seinen Drei-Dart-Average um knapp zwölf Punkte und kratzte mit 99,56 Punkten an der 100-Punkte-Marke. Allerdings hielt sein niederländischer Kontrahent mit 96 Punkten dagegen und holte sich auch diesen Durchgang.

In Satz drei lieferten sich Rock und van Peer, der in diesem Jahr erst seine Tourkarte für 2024 zurückgewinnen konnte, einen offenen Schlagabtausch, den der 22-Jährige trotz zweier Matchdarts gegen sich doch noch mit 3:2 für sich entschied.

Das Spiel konnte „Rocky“ aber nicht mehr auf seine Seite ziehen. Damit ist der zehnte gesetzte Spieler aus dem Turnier geflogen. Für van Peer, der in der PDC Order of Merit auf Rang 107 steht und damit 84 Ränge hinter Rock platziert ist, tritt in der dritten Runde auf Damon Heta. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2024 zum Herunterladen)