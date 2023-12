Darts-WM 2024: Chisnall setzt sich durch - Sherrock-Freund Menzies verzweifelt an den Doppeln

Menzies unterlag dem erst langsam in Form kommenden Engländer mit 1:3-Sätzen und ließ dabei zahlreiche Chancen auf die Doppel ungenutzt. Nur sieben der 34 Doppelversuche (20,6 Prozent) des Schotten waren erfolgreich. Chisnalls Drittrundenpartie findet erst nach Weihnachten statt.

Chisnall hatte nur schwer in die Partie gefunden, warf im ersten Satz keine einzige 180 und konnte auch seine vier Checkout-Chancen nicht nutzen. Im 2. Satz rettete sich „Chizzy“ dann über den Decider zum Satzausgleich, als Menzies 106 Punkte nicht auschecken konnte.

Es wirkte wie eine kleine Befreiung, denn im folgenden Satz zeigte Chisnall mit einem 102er-Average sein Können, während das Scoring von Menzies in den Keller ging. Im vierten Satz wurde es dann wild. Menzies ließ gleich fünf Satzdarts liegen, doch auch Chisnall hatte große Doppel-Probleme.

Am Ende schaffte es Chisnall doch noch nach Legs auszugleichen und machte kurz darauf mit seinem dritten Matchdart - während Menzies im Hintergrund bereits die Laola-Welle dirigierte - alles klar.

Am Vortag hatte der Weltranglisten-63. Menzies sein Erstrundenspiel 3:0 gegen den Österreicher Rusty-Jake Rodriguez gewonnen, obwohl er zuvor schon eine Fünfstundenschicht als Klempner absolviert hatte.

Starkes Debüt von Scutt - nun wartet Price

Zuvor gab es ein geglücktes WM-Debüt (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) zu sehen: Connor Scutt zog in die zweite Runde ein.

Der „Sniper“ machte im Duell gegen Krzysztof Kciuk kurzen Prozess mit dem Polen und setzte sich klar mit 3:0 in Sätzen durch. Nun wartet am Montagabend das Duell mit dem „Iceman“ Gerwyn Price .

Scutt hatte dabei in fast allen relevanten Statistiken die Nase vorn. Er spielte einen sehr guten 3-Dart-Average von 95,97, „The Thumb“ kam lediglich auf 91,82. Zudem überzeugte der „Sniper“ mit einer überragenden Doppelquote von 64,3 Prozent. Auch da konnte Kciuk nicht mithalten (30 Prozent).

Darts-WM: Gegner von Humphries steht fest

Auch der erste WM-Gegner von Luke Humphries ist fix. Lee Evans fordert am Sonntagabend „Cool Hand Luke“ heraus.

„The Comedian“ hatte im ersten Match des Tages gegen Sandro Eric Sosing wenig Mühe und setzte sich mit 3:0 in Sätzen durch. Nachdem Evans das erste Leg noch abgegeben hatte, sicherte er sich mit sechs gewonnenen Legs in Folge die ersten beiden Sätze.

Im dritten Durchgang ließ er dann etwas schleifen, was der Philippiner jedoch nur bedingt ausnutzen konnte. Am Ende reichte Evans im Duell der Debütanten ein Break im fünften Leg für den souveränen Einzug in Runde zwei.