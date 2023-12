Darts-Wunderkind schreibt schon jetzt WM-Geschichte: Wer ist Luke Littler?

Am Endspielabend der Players Championship Finals erlebten die Darts-Fans nicht nur von den Stars der Szene Sport auf allerhöchstem Niveau, sondern auch von zwei Top-Talenten.

Gian van Veen und Luke Littler duellierten sich um den begehrten WM-Titel bei den Junioren. Während der Niederländer als leichter Favorit in die Partie ging, drehte sein Gegner auf und zeigte ein unglaublich hohes Niveau.

Satte 13-mal gelang ihm das Maximum von 180 Punkten, am Ende hatte er einen starken Average von 102,16 Punkten. Zwar musste er nach der zwischenzeitlichen 5:1-Führung noch etwas bangen, als van Veen auf 4:5 herankam, aber er blieb trotz seines jungen Alters cool und holte sich die Trophäe.

Mit 16 Jahren, 10 Monaten und fünf Tage ist Littler damit der jüngste Junioren-Weltmeister aller Zeiten. „Es ist unglaublich. Mir fehlen die Worte“, sagte er nach seinem Erfolg.

Littler nimmt Darts-Pfeil bereits als Baby in die Hand

Es ist das bisherige Highlight in der noch sehr jungen Karriere des Engländers. In der Kleinstadt Warrington, die sich in der Nähe von Liverpool befindet, entwickelte er früh eine Begeisterung für den Sport.

Schon 18 Monate nach seiner Geburt hatte er erstmals einen Dart-Pfeil in der Hand - der Weg in den Sport war also vorgezeichnet. Als Achtjähriger trat er dann der St. Helens Jugendakademie bei.

Nachdem er national zahlreiche Titel abgesahnt hatte, stellte er auch international sein Talent früh unter Beweis. Im Alter von 13 Jahren gewann er bereits zwei Turniere auf der Junioren-Darts-Tour JDC, bei der alle Spieler unter 18 teilnehmen dürfen.

Im November 2021 mussten dann auch die Herren feststellen, wie gut der junge Engländer schon ist. Beim WDF-Turner Irish Open war er von der Konkurrenz nicht aufzuhalten und stand als 14-Jähriger ganz oben auf dem Siegerpodest. Wenige Tage später spielte er dann seinen ersten Neun-Darter.

Darts-Supertalent spielte bereits im Ally Pally

Zudem wurde ihm schon die Ehre zu teil, Luft im legendären Alexandra Palace zu schnuppern. Er spielte im Dezember 2022 das Finale der JDC-WM gegen seinen englischen Landsmann Harry Gregory.

„The Nuke“ fegte mit 5:0 über seinen Kontrahenten weg, den Schlusspunkt setzte er mit einem 112er Finish. „Das ist definitiv die beste und größte Bühne, auf der ich je gespielte habe“, jubelte der damals 15-Jährige.

Damit machte der Engländer seinem Nickname einmal mehr alle Ehre. Während „nuke“ zu Deutsch Atomwaffe bedeutet, passt „to nuke“, also jemanden platt machen, doch etwas besser.

Dieses Gefühl musste auch Nick Fullwell erfahren. Bei den UK Open in diesem Jahr wurde er von dem jüngsten Teilnehmer aller Zeiten nach Belieben dominiert und musste mit 0:6 die Segel streichen. Littler bezwang in der Folge auch Rusty-Jake Rodriguez und Ritchie Edhouse, ehe er an Adam Gawlas scheiterte.

„Seltenes Talent!“ Darts-Wunderkind wird geadelt

Im Sommer gelang ihm dann der nächste Schritt. Mit seinem Einzug ins Junioren-WM-Finale sicherte sich auch sein WM-Ticket für die Herren. „Ich kann es nicht glauben. Ich habe mich selbst überrascht“, sagte er damals im PDC-Interview und ergänzte: „Am Anfang des Jahres war mein Ziel ein Turnier auf der PDC Development Tour zu gewinnen. Jetzt stehe ich bei fünf!“

Diese Erfolge schafft er vor allem dank seines Talents. Laut eigener Aussage trainierte er zuletzt nur „30 Minuten oder eine Stunde pro Tag“. Das macht seine regelmäßigen Drei-Dart-Averages von über 100 Zählern umso bemerkenswerter.

„Je mehr ich Luke Littler sehe, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass er das einzig Wahre ist. Er ist ein seltenes Talent“, schwärmte Darts-Profi Matthew Edgar bei der BBC-Übertragung des WM-Finals der Junioren. Auch Legende Wayne Mardle meinte: „Der Sport ist in guten Händen.“

Wirbelt Darts-Supertalent auch bei der WM?

Mitte Dezember wird das Wunderkind, das den ersten TV-Neun-Darter der WDF-Geschichte warf, sich dann in London bei der WM (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1) mit den absoluten Top-Stars der Szene messen.

Die Auslosung meint es dabei durchaus gut mit ihm. In der ersten Runde trifft er auf den Niederländer Christian Kist, dann wartet Andrew Gilding. In der dritten Runde könnte ihm ein Duell mit James Wade blühen. Sollte er dann immer noch im Rennen sein, wartet mit Peter Wright ein absoluter Brocken.