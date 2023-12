Vor Darts-WM: "Snakebite" Wright verrät verrücktes Detail seines Lebens

Nur von rund 250 Euro in der Woche leben? Was für Sport-Stars nur schwer vorstellbar ist, ist für Peter Wright überraschenderweise bittere Realität, wie er nun vor der Darts-WM ( alle Partien live bei SPORT1 im TV und Stream ) verraten hat.

„Großzügige Einkäufe? Nein, dazu komme ich nicht!“, erklärte er der Sun . Viel mehr lebt er von 212 Pfund (rund 250 Euro, Anm. d. Red.) in der Woche und „spiele einfach gerne Dart und versuche, Trophäen zu gewinnen.“ Damit geht er einen ähnlichen Weg wie Phil Taylor .

Darts-WM: Wright wünscht sich mehr Respekt

Für den Schotten ist dies jedoch kein Problem. Schließlich überredeten seine Frau und ihr Vater Wright damals, den Schritt ins Profitum zu wagen. Dabei erhielt „Snakebite“ von der Dame an seiner Seite, die sich auch um seine Frisuren kümmert, auch finanzielle Unterstützung.

Dementsprechend hart hat es Wright getroffen, als sie im vergangenen Jahr um ihr Leben kämpfen musste . „Glücklicherweise geht es uns im Moment gut“, schilderte er und ergänzte, „es ist noch eine Weile hin, bis ich spiele. Deswegen hoffe ich, dass in diesen paar Wochen nichts passiert.“

In London will der 53-Jährige dann angreifen. Zum Auftakt trifft er entweder auf Jim Williams oder Norman Madhoo.

Eine Tatsache ärgert ihn dabei: „Ich komme immer unter dem Radar in dieses Turnier, was ich nicht verstehe, da ich am meisten heraussteche.“ Stattdessen reden die Experten „immer über Michael van Gerwen, Gary Anderson, Michael Smith und die anderen“.