Darts-WM 2024: Luke Humphries warnt: „Das kann ich nicht weitermachen“

Der Topfavorit sorgt bei der Darts-WM 2024 für Furore, hat aber auch schon mehr als einmal gefährlich gewackelt: Luke Humphries schrammte bereits zweimal haarscharf am Ausscheiden vorbei.

Angesichts der zwei denkbar knappen Siege sprach der WM-Favorit nun eine Warnung aus - an sich selbst: „Mut und Entschlossenheit werden immer stärker. Aber ich kann das nicht weitermachen. Wenn ich nicht anfange, in Führung zu gehen, und immer wieder in Rückstand gerate, dann werde ich entlarvt.“