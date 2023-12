Darts-WM 2024: Favoritenschreck Dolan wirft auch Anderson raus

Der Nordire steht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere unter den letzten Acht. Anderson hingegen wurde seiner Favoritenrolle nicht gerecht.

Der „Flying Scotsman“ erwischte einen Katastrophenstart ins Match. In den ersten beiden Sätzen holte er nur ein Leg und enttäuschte mit einem Drei-Dart-Average von knapp unter 85 Punkten. Dolan genügte in der Anfangsphase eine solide Leistung, um zu dominieren.

Dolan setzt sich im Entscheidungssatz durch

Nach 0:2 in Legs holte sich Anderson Set Nummer drei und schien dadurch auch an Sicherheit zu gewinnen. Im vierten Satz kam der 53-Jährige seinem A-Game näher. Er wurde sicherer auf die Doppel und knackte in diesem Durchgang die Marke von 100 Punkten pro Aufnahme.