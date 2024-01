Darts-WM 2024: Raus aus dem mentalen Loch - Wie Humphries' Karriere auf der Kippe stand

Schon vor dem Turnier galt der Darts-Star als Top-Favorit auf den Titel. Doch den Weg an die Spitze musste sich der 28-Jährige hart erkämpfen. Aus einem mentalen Loch heraus etablierte sich Humphries in der absoluten Weltspitze.

Mentale Probleme verhindern den Erfolg

„Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich sehr deprimiert“, offenbarte Humphries im Interview nach dem WM-Finale bei Sky Sports und fügte an: „Ich konnte es nicht auf die große Bühne bringen und hatte eine Menge Probleme.“ Jetzt die Nummer eins der Welt und Weltmeister zu sein, habe seine mentalen Fähigkeiten sehr gestärkt.

Auch wenn er nach dem Showdown gegen Littler zugab, seine Hand habe teils wie verrückt gezittert, erklärte der Weltmeister, er würde seine Gefühle heute besser verstehen. „Ich bin nicht der einzige Sportler auf der Welt, der so etwas durchmacht. Ich bin definitiv nicht die einzige Person in diesem Raum, die das durchmacht“, erkannte der 28-Jährige.

Ein hohes Maß an Disziplin

Der Weg zu seinen inzwischen gestärkten Fähigkeiten lässt sich auch auf die strenge Disziplin zurückführen, die Humphries in den vergangenen Jahren an den Tag legte.

In der Folge entschloss sich Humphries, seinen Lebensstil zu verändern und verlor gezielt viel Gewicht. „Ich denke, dass es hilft, fitter und gesünder zu sein, und es ist kein Zufall, dass ich nie in der Lage war, diese Viertel- oder Halbfinals zu erreichen, weil mir sonst die Energie ausging“, bestätigte Humphries bei Sky Sports .

Humphries widmet WM-Titel seinem Vater

Humphries hat alles erreicht, was er je erreichen wollte und musste auf dem Weg dorthin einige Hürden überwinden. Kann er jetzt eine Ära prägen? „Die Welt liegt mir zu Füßen, ich kann so viel gewinnen, wie ich will - aber ich werde nie dominieren, weil der Sport heute von seinem so harten Konkurrenzkampf geprägt wird“, meint zumindest Humphries.