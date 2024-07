Darts-WM: Alle Infos zum Ticketverkauf und Ablauf

Die PDC veröffentlicht Details zum Zeitplan und zur Ticketvergabe für die Darts-WM 2025. Schon bald gehen die Karten für die Fans in den Verkauf.

Es ist das Highlight im Darts -Jahr! Ab Mitte Dezember geht es in London im Alexandra Palace wieder um den Weltmeistertitel. Den Starttermin für die WM sowie weitere Details hat die PDC nun veröffentlicht. Wie gewohnt ist das Spektakel komplett bei SPORT1 im TV und Livestream zu sehen.

Wie gewohnt gibt es drei Zeitfenster, in denen die WM stattfindet: Vom 15. - 23. Dezember steigen die erste und zweite Runde, bevor es in die dreitätige Weihnachtspause geht. Am ersten Abend tritt traditionell der Titelverteidiger ans Oche - amtierender Weltmeister ist Luke Humphries.