Bahamas und "Pandaman" - die Exoten der Darts-WM 2025

Die 32. Ausgabe der PDC Darts-WM steht vor der Tür. In London mit dabei sind zahlreiche Superstars - aber auch Spieler, die der breiten Masse noch kein Begriff sein dürften. SPORT1 stellt einzelne „Exoten“ der Darts-WM 2025 vor.

Insgesamt 96 Spieler kämpfen um den wichtigsten Titel im Dartsport, darunter befinden sich mit Martin Schindler, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel, Niko Springer und Kai Gotthardt auch sechs Deutsche. Neben Superstars wie Titelverteidiger Luke Humphries, Luke Littler und Michael van Gerwen sind in London aber auch viele der breiten Masse noch unbekannte Spieler am Start.

Stefan Bellmont (Schweiz)

Ja, im Dartssport zählen Schweizer tatsächlich noch zur Kategorie „Exoten“. So schrieb Stefan Bellmont schon vor seinem ersten Auftritt im Ally Pally Geschichte .

Bühnenluft schnupperte „Belli“ bereits bei seinem Auftritt beim World Cup of Darts. Gemeinsam mit Bruno Stöckli verlor das Duo allerdings beide Duelle gegen Südafrika und Nordirland.

Der Schweizer bekommt es bereits am Eröffnungsabend (15.12.) mit Jermaine Wattimena zu tun.

Rashad Sweeting (Bahamas)

Auch der Inselstaat ist im Ally Pally vertreten! Die „Cobra“, wie Rashad Sweeting in der Darts-Szene genannt wird, feiert in London sein Debüt. Der 37-Jährige, der erst seit 2023 im Dartsport vertreten ist, dominierte die CDLC-Tour und löste dabei sein Ticket für die Darts-WM.

Der Spieler aus Nassau hatte seinen bislang einzigen Major-Turnier-Auftritt beim Erstrunden-Aus im WDF World Cup im letzten Jahr. Bei seinem WM-Debüt bekommt es die „Cobra“ am 17. Dezember mit dem Schweden Jeffrey de Graaf zu tun.

Sollte Sweeting die erste Runde überstehen, würde in der nächsten Runde Doppelweltmeister Gary Anderson warten.

Lok-Yin Lee (Hongkong)

Lok-Yin Lee ist der nächste Debütant im Ally Pally. Der Mann aus Hongkong konnte bisher noch nicht die ganz großen Erfolge feiern. Bei seinen Teilnahmen beim World Cup of Darts 2022 und 2023 konnte Lee nicht überzeugen. Dabei setzte es auch eine Niederlage gegen das deutsche Team.

Konstant gute Leistungen im asiatischen Raum sorgten dafür, dass sich der 23-Jährige über die PDC Asian Tour Order of Merit seine erste Teilnahme bei der Darts-WM sicherte. Dort wartet in der ersten Runde der Niederländer Chris Landmann (19.12.).

Xiaochen Zong (China)

Neben den WM-Teilnahmen konnte sich der 26 Jahre alte Chinese bereits dreimal für den World Cup of Darts und zweimal für die Shanghai Darts Masters qualifizieren. Allerdings musste sich Zong bei diesen Events jedes Mal bereits in der ersten Runde verabschieden.

Seiner Favoritenrolle bei der PDC China Championship wurde der „Pandaman“ jedoch gerecht und sicherte sich somit sein Ticket in den Alexandra Palace. Dort wartet auf ihn die deutsche Nummer drei: Ricardo Pietreczko (17.12.). Sollte der Chinese die Sensation schaffen, würde er in der zweiten Runde auf den World Youth Champion 2024 Gian van Veen treffen.

Nitin Kumar (Indien)

Außerdem trat er bereits zweimal beim World Cup of Darts auf und duellierte sich bei den Bahrain Darts Masters 2023 mit Rob Cross.

Dort unterlag Kumar mit 2:6 dem Weltmeister von 2018. Im Juni sicherte sich der 39-Jährige in der Mongolei seinen ersten Titel bei der PDC. Erst im Oktober qualifizierte sich der „Royal Bengal“ bei den indischen Qualifikationsturnieren für die Weltmeisterschaft, wo er nun auf Martin Lukeman (19.12.) trifft.

Cameron Carolissen (Südafrika)

Am 20. Dezember trifft „The Javelin“ im Ally Pally auf den Niederländer Wessel Nijman. Gelingt dem Mann aus Kapstadt das Erreichen der nächsten Runde, würde er auf Joe Cullen treffen.

Joe Comito (Australien)

Joe Comito feiert mit 43 Jahren sein Debüt bei der Darts-WM. Bereits seit über 20 Jahren tritt der „Waterboy“ nahezu ausschließlich in seiner Heimat bei Dartsturnieren an. Der erfahrene Australier konnte sich bislang für drei Events der World Series of Darts qualifizieren, blieb dort allerdings ohne Erfolg.