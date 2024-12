Darts-Exot begeistert bei WM: Sponsor reagiert mit Geldzuwendung

Spiel verloren, ausgeschieden und doch gewonnen: Rashad Sweeting trat als erster Spieler der Bahamas bei der Darts-WM in London an, verlief sich erst beim Gang zur Bühne, verlor dann das Erstrundenduell mit dem Schweden Jeffrey de Graaf und ging am Ende als Publikumsliebling.

Sweeting sorgt für 1000-Pfund-Spende

Sein unkluges, aber frenetisch gefeiertes Manöver machte ihn in den sozialen Netzwerken zum „Gewinner der Herzen“ oder sogar etwas übertrieben zum „GOAT - Greatest of All Time“ (Bester Spieler aller Zeiten). Das Spiel gegen Erstrundengegner Jeffrey de Graaf verlor er schließlich. Die restlichen 14 Punkte konnte er nicht zum Satz-Gewinn herunterspielen. Auch in der Folge glückte dem Mann von den Bahamas nicht mehr viel. Doch die Schlagzeilen gehören ihm.