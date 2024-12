Darts-WM 2025: Besondere Ehre für Littler - keine Chance für Bellingham

Luke Littler fiebert seinem Auftaktmatch bei der Darts-WM am Samstagabend entgegen. Doch zunächst erhält der Überflieger eine besondere Auszeichnung.

„Das zeigt, wie gut ich mich dieses Jahr geschlagen habe“, freute sich Littler über seinen Award. „Ich weiß, wie viele Akademien es gibt und wie sehr der Sport gewachsen ist“, sagte er in Anbetracht der steigenden Popularität der Darts-Szene.

In der Hauptkategorie - bei den Erwachsenen - musste sich Littler mit dem zweiten Platz „begnügen“. Den Sieg tütete die 22 Jahre alte Mittelstreckenläuferin Keely Hodgkinson ein. Ihre Paradisziplin sind die 800 Meter, über die sie bei Olympia in Paris die Goldmedaille holte. Mit der BBC-Ehrung wurde sie zur jüngsten Preisträgerin der Geschichte, was auch für den 17 Jahre alten Littler gegolten hätte.