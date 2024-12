Darts-WM 2025: Bizarre Szenen bei Pikachu-Match

Ricardo Pietreczko ist bei der Darts-WM krachend mit 0:4 in Sätzen gegen Nathan Aspinall gescheitert . Bereits während des Spiels wurde dem einzigen deutschen Achtelfinal-Teilnehmer bewusst, dass es an diesem Tag nicht sein sollte.

Darts-WM: Pietreczko verbeugt sich auf der Bühne

Die nächste Aufnahme brachte wenig Besserung: Pietreczko erwischte zunächst die einfache 1 und stoppte daraufhin erneut und grinste sarkastisch. Sein zweiter Dart landete zwar in der 20, aber sein dritter erneut in der 1. Dies wurde von spöttischem Jubel des Publikums begleitet.

Nach dieser misslungenen Aufnahme verbeugte sich Pietreczko in Richtung der Fans, bevor er seine Pfeile aus dem Board zog.

„Pikachu“ reagiert ironisch auf sein Spiel

Auch sein Gegner Aspinall war zu Späßen aufgelegt. Im ersten Leg des vierten Satzes begann „The Asp“ mit sechs perfekten Darts und vergab erst beim siebten Versuch die Chance auf einen 9-Darter. Daraufhin gestikulierte er, als wolle er den Pfeil wieder aus dem Board herausziehen und erneut werfen, was natürlich nicht erlaubt ist.

Anschließend brachte Pietreczko alle drei Pfeile in der 20 unter und ballte daraufhin ironisch die Fäuste. In ähnlicher Weise begleitete der 30-Jährige sein Spiel in weiteren Szenen.