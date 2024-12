Darts-WM 2025: Bunting plaudert Littler-Geheimnis aus

„Wir sehen ihn Woche für Woche auf der Pro Tour. Er sitzt buchstäblich an seinem Smartphone, schaut sich das Spiel von Man United an oder spielt ein Spiel“, verriet Bunting der englischen Zeitung Daily Express .

„Er chillt vielleicht mal mit einem Freund, den er mitgebracht hat. Er trainiert sehr selten, wahrscheinlich steht er für 20 Minuten auf, wirft für das Bullseye und es kann losgehen“, führte Bunting aus. „Er macht alles, was man nicht machen sollte. Aber es funktioniert für ihn.“

„Er trainiert nicht wirklich viel“

Bunting hat einen interessanten Vergleich parat. „Ich denke, Gary Anderson ist sehr ähnlich, er geht das Spiel so an, er trainiert nicht wirklich viel. Er steht auf und spielt einen Durchschnitt von 110 oder was immer es ist“, meinte „The Bullet“ über die lässige Spielweise von Littler.