Darts-WM 2025 heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Überraschung fordert Aspinall

Die Darts-WM 2025 ist im vollen Gange. Am Mittwoch greift im Ally Pally Nathan Aspinall ins Geschehen ein. Ihn fordert ein US-Amerikaner. SPORT1 ist live mit dabei.

Die Darts-WM 2025 ist im vollen Gange. Am Mittwoch greift im Ally Pally Nathan Aspinall ins Geschehen ein. Ihn fordert ein US-Amerikaner. SPORT1 ist live mit dabei.

Schon jetzt dürfen sich die Stars der Szene keine Schwäche erlauben, weil jede Niederlage mit dem sofortigen Aus einhergeht. Folgerichtig ist auch an Tag vier der Darts-WM 2025 für mächtig Spannung gesorgt.

Am heutigen Mittwoch wird ausnahmsweise keine Nachmittagssession gespielt. Dafür dürfte es am Abend umso spektakulärer werden. Denn Leonard Gates hat seinen zweiten Auftritt. Nachdem der US-Amerikaner am Montag Cameron Menzies schlug, wartet nun mit Nathan Aspinall ein ganz dicker Brocken auf Gates.