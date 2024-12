Darts-WM 2025: "Der Hype um Littler ist Wahnsinn"

die Darts-Stars legen endlich wieder los: Nach dreitägiger Weihnachtspause biegt die WM im Ally Pally mit der dritten Runde so richtig in die heiße Phase ein.

Mit Ricardo Pietreczko ist nach Weihnachten auch noch immerhin ein Deutscher am Start. Ihm traue ich bei der WM noch einiges zu. Schon im vergangenen Jahr hat er gezeigt, was er draufhat, als er den späteren Weltmeister Luke Humphries am Rande der Niederlage hatte. Sein Sieg in der zweiten Runde gegen einen starken Gian van Veen war sehr überzeugend. Wenn bei ihm alles passt, kann er auf der Bühne unglaublich gefährlich sein. Und aktuell scheint sehr viel zu passen.

Deutsches Rekordjahr, das Hoffnung macht

Es ist gerade für die Favoriten einfach sehr viel los. Der Hype ist groß und es scheint so, als wenn der ein oder andere Spieler damit einfach nicht umgehen konnte oder seinen Gegner unterschätzt hat. Vor allem wird immer deutlicher, dass die Pro-Tour-Qualifikanten sehr nah am Niveau der Top-32-Spieler sind.

Darts-WM: Littlers Tränen sprechen Bände

Robert Marijanovic, geboren am 6. Mai 1980, hatte von 2007 bis 2020 an Turnieren der PDC teilgenommen, darunter dreimal an der PDC-Weltmeisterschaft im Alexandra Palace. Seit der WM 2019 tritt der „Robstar“ auch als TV-Experte in Erscheinung. Für SPORT1 begleitet er die Darts-WM 2025 mit seinen Einschätzungen am Mikrofon.