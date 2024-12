Darts-WM 2025: Diese Stars fehlen

Am 15. Dezember beginnt in London wieder die Darts-WM. SPORT1 nennt die Stars, die nicht beim Jahreshighlight dabei sind.

Simon Whitlock

2010 stand der Australier Simon Whitlock im Finale der WM - und verlor gegen Legende Phil Taylor. Nun ist der „Wizzard" zum ersten Mal seit 15 Jahren nicht bei der WM dabei. Whitlock, der vor allem optisch mit seinem Bart und seiner Vokuhila-Frisur auffällt, verpasste die Qualifikation in diesem Jahr.

Adrian Lewis

Steve Beaton

Eine WM ohne Steve Beaton? Das gab es zuletzt vor 33 Jahren - und nun wieder. Beaton begann bei der BDO, wo er 1996 Weltmeister wurde, und gehört seitdem zum WM-Inventar. Doch in diesem Jahr verpasste der 60-Jährige die Qualifikation.

Vincent van der Voort

Vor allem für die Fans ist das Fehlen von Vincent van der Voort ein herber Schlag. Die Gesänge seinen Namens zur Melodie Give it up von KC & The Sunshine Band waren ein Stimmungsgarant. Van der Voort, der auch seine Tourkarte verliert, hat für 2025 aber eh eine Auszeit geplant.