Darts-WM 2025: "Er muss aufpassen, dass ihn das nicht bricht"

Max Hopp befürchtet, dass Joe Cullen am zweiten dramatischen Aus bei der Darts-WM in zwei Jahren intensiver zu knabbern haben könnte. „Er muss aufpassen, dass ihn das nicht bricht. Das sind schon zwei harte Niederlagen gewesen“, warnte der SPORT1 -Experte.

Cullen hatte kurz zuvor 3:4 in Sätzen gegen Gerwyn Price verloren. Nachdem er einen 0:3-Rückstand aufgeholt und sich bis zum 4:5 in Legs im siebten Satz gekämpft hatte, überstand er Matchdarts des Walisers und checkte 170 Punkte für das Sudden-Death-Leg. Dieses gewann Price souverän.

„Eine Partie, bei der man gedacht hat, Gerwyn Price marschiert locker durch. Er ist 3:0 vorne gewesen in Sätzen. Ich dachte, Joe Cullen erwischt es heute bitter“, analysierte Hopp, lobte jedoch den Kampfgeist des Engländers: „Er hat sich aber nach und nach in die Partie hineingearbeitet, das war wirklich harte Arbeit.“

Immer wieder Drama um Cullen

Bis dato steht lediglich ein Major-Triumph in seiner Vita: das Masters 2022. Nach einem schwierigen Jahr 2024 ist Cullen in der PDC Order of Merit auf Rang 23 abgerutscht. Sollte er im kommenden Jahr nicht die Kurve kriegen, droht ein weiterer Absturz.